Aumenti e sconti: ecco la guida La stangata arriverà a novembre

La Tari, la tassa sui rifiuti, nel 2023 nel comune di Prato è aumentata in media del 6,7%. Entrando nel dettaglio, i rincari sono del 2,9% per quanto riguarda le famiglie, cioè le utenze domestiche. Mentre per quelle non domestiche, quindi imprese e attività commerciali, il rincaro si aggira fra il 4% e il 7%. Gli aumenti sono dovuti alla crescita di tre milioni di euro del costo del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti da parte di Alia. La mancanza di un sistema di impianti adeguato in Toscana, infatti, costringe Alia ad andare a smaltire determinate tipologie di rifiuti fuori regione, a volte anche fuori Italia, facendo impennare i costi del servizio. Ricordiamo inoltre

che la situazione non andrà a migliorare nel 2024. Anzi. Salvo revisioni dell’Ato al momento non prevedibili, il servizio costerà 52,1 milioni di euro, cioè quattro in più rispetto

a quest’anno, quindi con un aumento medio della Tari

che potrà attestarsi intorno all’89%.