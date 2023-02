"Aumentare gli organici delle forze di polizia"

"Dopo i tanti furti ai danni di esercizi commerciali, nelle abitazioni e sulle auto, il problema sicurezza in città sta diventando preoccupante". A ribadire il problema sicurezza in città, è Aldo Milone, responsabile regionale di Forza Italia del dipartimento sicurezza e immigrazione dopo l’escalation di furti in abitazione degli ultimi giorni.

"Questi episodi – prosegue – faranno in modo che Prato conservi anche per quest’anno un primato non invidiabile a livello nazionale. Ci sono alcuni reati come la rottura dei vetri delle auto che creano più che altro danni economici, soprattutto per le fasce deboli che sono costrette a pagare in un momento difficile come questo". Milone spiega che, oltre ai furti sulle auto, si deve aggiungere le recenti rapine ai danni di persone anziane avvenute all’interno delle proprie abitazioni. "Prato rischia veramente di diventare una sorta di Gotham City. Ripeto che opportuno un maggiore utilizzo della polizia municipale per quanto riguarda il controllo del territorio. Fare un monitoraggio delle zone più colpite da furti e danni vandalici contro le auto in sosta", aggiunge.

Per Milone questa attività rappresenterebbe almeno "un deterrente per chi ha intenzione di commettere reati". "Sono servizi – commenta – che possono compiere anche gli agenti della polizia municipale affiancando le altre forze di polizia che così si potrebbero dedicare ad altre indagini di pg".

Infine Milone auspica un intervento a livello politico nei confronti del governo per "richiedere un aumento degli organici delle forze di polizia che sono insufficienti in una realtà come quella pratese".