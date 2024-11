Aumentano le risorse per i giovani agricoltori

Aumentano i giovani agricoltori sulle colline pratesi, nei comuni Medicei, a Montemurlo e in Valbisenzio. E crescono anche i fondi che mette a loro disposizione la Regione Toscana.

E’ infatti, in corso di approvazione da parte degli uffici della Commissione europea la modifica del piano finanziario del Programma di sviluppo rurale. Grazie a questa sarà possibile destinare ulteriori 10 milioni di euro per incrementare la dotazione finanziaria del bando "Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori", portandola così da 3,2 milioni a 13,2 milioni. "Aiutare lo sviluppo del lavoro dei giovani imprenditori agricoli – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – favorisce una maggiore dinamicità con conseguente aumento della competitività del settore e della vitalità del sistema produttivo perché i giovani sono naturalmente più propensi all’innovazione e alla diversificazione delle attività aziendali". Finora sono state oltre 430 le domande pervenute per la richiesta di finanziamento. "La Toscana ha bisogno di investire nel ricambio generazionale, soprattutto in un settore, come quello agricolo, dove l’età media degli operatori è di oltre 60 anni. Perciò riteniamo questo bando importante – ha sottolineato – la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi – perché ha lo scopo di sostenere i giovani, che non abbiano compiuto 41 anni, ad avviare nuove imprese agricole".