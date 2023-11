"Aule fredde, intervento rapido"

I disagi ci sono stati, ma scuola e Provincia si sono mosse con temoestività. I rappresentanti d’istituto del Copernico intervengono dopo la mattinata di lezioni al freddo di lunedì, precisando che "il malfunzionamento dell’impianto della scuola è stato descritto in modo ben più grave di quanto non fosse in realtà". Secondo i rappresentanti d’istituto infatti "le ore di lezione svolte dai professori e dagli alunni senza riscaldamenti funzionanti, prima dell’intervento del tecnico, sono state solamente tre. Negli anni passati, quando si sono verificate situazioni simili, comunque sempre di poche ore, sono state risolte in breve tempo. Comprendiamo che si sia trattato di un disagio, ma sia la scuola che la Provincia si sempre sono attivate immediatamente per far sì che il problema venisse risolto nel minor tempo possibile".