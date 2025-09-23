Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Prato
23 set 2025
REDAZIONE PRATO
Augustin presidente. Rinnovato il direttivo

L’avvocato Elena Augustin è stata eletta presidente della Camera penale di Prato con 51 voti a favore su 52 votanti....

La neo presidente Augustin con Mauro Cini. vicepresidente, Enrico Martini,. Melissa Stefanacci, Diletta Nerini, Paolo Ceccherini e Federica Palanghi

L’avvocato Elena Augustin è stata eletta presidente della Camera penale di Prato con 51 voti a favore su 52 votanti. Augustin, penalista di lungo corso, prende il posto del collega Federico Febbo. E’ stata l’occasione per rinnovare il direttivo: Mauro Cini è stato eletto vicepresidente, Enrico Martini, tesoriere, Samuel Stampigli segretario, Melissa Stefanacci, Diletta Nerini, Paolo Ceccherini e Federica Palanghi fanno parte del direttivo.

"C’è tanto da lavorare – ha detto Augustin appena eletta – Quello che mi piace è il confronto e, naturalmente, seguire tutte le iniziative che l’Unione Camere penali italiane ci indicherà. ll nostro obiettivo è coinvolgere tutti gli iscritti perché solo così possiamo rendere la nostra Camera penale un’eccellenza. Naturalmente ringrazio Federico Febbo che è stato bravissimo. Sarà un piacere seguire i progetti da lui iniziati. Ringraziamo, comunque, tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Pronti a lavorare in sinergia con Coa, associazioni sul territorio Ucpi".

Ecco alcuni punti del programma presentati da Augustin all’assemblea del 10 luglio scorso. Fra le novità l’Osservatorio leggi, giurisprudenza e dottrina. "Sono state individuate macro aree su cui puntare la lente di ingrandimento – ha detto Augustin – in modo da fornire continui aggiornamenti, riflessioni, confronti sull’evoluzione delle diverse materie". Fra i settori su cui puntare l’attenzione: stupefacenti, violenza domestica e di genere, delitti contro il patrimonio, reati edilizi, reati societari e tributari, reati colposi a cui si aggiungono procedura penale ed esecuzione penale e sorveglianza. Ogni gruppo di lavoro si occuperà di una materia.

