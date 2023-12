Auguri di Natale con le voci bianche della Verdi

Gli auguri di Natale si fanno in musica alla Scuola Verdi dove le canzoni natalizie sono ormai una felice e consolidata tradizione. Oggi alle 19.30 in sala Zipoli

sarà il coro delle voci bianche dei più piccoli assieme al coro giovanile diretti da Rossella Targetti ad intonare le più conosciute carole natalizie. Al pianoforte Sara Pavani. Ma è stato un significativo concerto di buon augurio anche quello tenuto lunedi dall quartetto della Camerata, che ha suonato alla Dogaia per un pubblico di persone detenute ed esterne, su invito della compagnia Teatro Metropopolare diretta da Livia Gionfrida che da 15 anni porta avanti un laboratorio teatrale all’interno del carcere. Questo incontro tra la musica e gli attori detenuti, che hanno recitato alcuni loro intensi scritti poetici, è stato un’importante occasione per portare la musica e le emozioni che trasmette in un luogo troppo spesso dimenticato. Uno scambio davvero intenso per tutti.