Auguri di Capodanno con la Chiti

A Prato il primo dell’anno si usa festeggiarlo in musica all’interno di un singolare spazio divenuto tradizione ormai da 19 anni; un appuntamento simbolicamente significativo: la musica del Concerto Cittadino E.Chiti risuona nella stazione centrale spazio identitario di chi parte e di chi arriva. Alle 17 di domani il maestro Leonardo Gabuzzini alzerà la bacchetta per far partire l’armonia di trenta musicisti che eseguiranno un repertorio poliedrico che spazia dalla musica romantica e classica fino a quella contemporanea, in particolare musiche da film, musica leggera internazionale ed italiana, swing, latino americana, jazz, seguendo gli arrangiamenti curati dalla stesso Gabuzzini e da Simone Puggelli. L’antica Banda Chiti che nel 2024 varca i 182 anni di vita, riesce ancora a richiamare tanto pubblico nell’atrio della stazione centrale. Fra i brani in programma grandoi classici come Gocce di pioggia di Bacharach, Satin doll di Duke Ellington, Star Dust di Carmichael, Brazil di Barroso, Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla, Mary Poppins di Shermann, La vita è bella di Nicola Piovani, Pirati dei Caraibi di Zimmer, per chiudere il concerto con il nostro Inno di Mameli.

G.G.