Auguri Artemente, dieci anni di solidarietà in musica. Ricordando Giulia

Compleanno speciale per Artemente, la band musicale che è nata nel 2002 in sala operatoria da un gruppo di amici e colleghi chirurghi, anestesisti, infermieri e tecnici sanitari. L’appuntamento è per questa sera alle 21 quando il gruppo si esibisce sul palco del Politeama Pratese per festeggiare i dieci anni della rinascita (escluso il 2020 per il covid). "Racconteremo in musica e non solo la storia di oltre 150 concerti e 200.000 euro devoluti in beneficenza - fa sapere il dottor Umberto Langianni, bassista del gruppo e fondatore del progetto Artemente - Saliranno sul palcoscenico gran parte degli amici che si sono avvicendati in questi anni". Il programma assicura un tuffo nella musica più bella di tutti i tempi. La storia della band è segnata da un evento significativo: nel 2006 muore la nipote 24enne del fondatore del gruppo. Un dramma che blocca la band per circa 6 anni, anche se nel frattempo nasce la Onlus Il Futuro di Giulia. Nel 2012 Artemente riparte per raccogliere fondi da devolvere al Futuro di Giulia che si occuperà di oncologia pediatrica. "Inizieremo con i Beatles interpretando Imagine, Yesterday, Something poi i Pink Floyd con Money, Confortably numb ed altri brani, vi racconteremo di Lucio Battisti, Pino Daniele, Zucchero, Vasco, omaggeremo Francesco Nuti e Roberto Benigni, ci sarà il monologo di Annalisa Vinattieri, il tutto introdotto dalla voce narrante di Rodolfo Cambi. Ogni brano sarà accompagnato da bellissime proiezioni curate da Luca Cioppi", dice Langianni. Il costo del biglietto è di 20 euro e i fondi raccolti saranno devoluti a Dynamo Camp (info 0574 603758). Nel corso della serata ci sarà l’estrazione di biglietti di una lotteria pro Dynamo Camp. I premi in palio sono un quadro di Fernanda Morganti e un vaso in vetro soffiato “fazzoletto”, effetto ottico diamante del brand AnimaLibra by Monica Attucci, nato col contributo di Mylight di Montelupo fiorentino.

Sa.Be.