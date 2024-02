"Attrarre turisti e pratesi con momenti di socialità"

"Il centro storico vive una situazione non diversa da quella del resto del paese: la rete commerciale è messa a dura prova dall’assenza di spinte attrattive che si concretizzino in flussi di persone importanti e costanti". Lo dice il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini, dopo l’ennesimo fatto violento avvenuto in centrodomenica pomeriggio. "Il flusso che dovrebbe sostenere il tessuto commerciale nel centro storico non pare all’altezza delle aspettative – prosegue Tempestini –. Senza allarmismi, occorre una strategia che crei la condizione per invertire in fretta questa rotta". Un orizzonte che Confcommercio tratteggia in termini di reputazione, di peso specifico del brand territoriale. "Nel 2024 avremo bisogno di fare rete, tra decisori pubblici e privati, ancora di più rispetto a quanto è avvenuto in passato – dice –. La partita degli eventi è cruciale: servono palinsesti di spessore per attrarre un pubblico che ci qualifichi come meta desiderabile nel panorama internazionale. È una delle vie da percorrere per incrementare il turismo leisure, portandolo sugli stessi livelli del segmento business. Una crescita in termini di reputazione non banale, ma necessaria". Un turismo che, poi, richiede di essere governato: "Abbiamo ribadito l’esigenza di figure manageriali che ottimizzino i flussi, generando il massimo valore possibile per Prato. Il cammino appare intrapreso e potremmo già vedere i primi risultati al termine di questo mandato amministrativo".

Ma non basta, perché accanto ai turisti, in centro devono tornare volentieri anche i pratesi. "Ci sembra evidente che le principali funzioni della vita pubblica debbano tornare nei luoghi fulcro della città, per creare quella socialità, quelle economie e anche quel grado di sicurezza di cui oggi siamo carenti. Una dinamica che deve essere costruita intervenendo su viabilità e parcheggi, affinché recarsi in centro non assomigli ad una via crucis, ma ad un’agile tappa nel percorso casa - lavoro". Tutti temi, questi, che verranno affrontati il 13 febbraio con un convegno dedicato, alla Camera di Commercio di Prato: "Ci confronteremo sul tema della rigenerazione urbana - l’appuntamento si chiama “Le città come laboratorio del cambiamento” - coinvolgendo l’assessore regionale Leonardo Marras, il sindaco Matteo Biffoni e il primo cittadino di Pistoia, Alessandro Tomasi. È davvero venuto il momento di ripensare le nostre città, e in particolare i nostri centri storici, in un’ottica più funzionale a chi ci lavora ogni giorno. L’alternativa è una desertificazione sociale, economica e culturale che avverseremo senza quartiere".