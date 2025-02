Attore pratese conquista il grande schermo, Bugetti: "Presto presentazione e cast a Prato"

Prato, 22 febbraio 2025 - “Siamo orgogliosi che il cinema abbia scoperto il talento del nostro concittadino Yuri Tuci, cui facciamo gli auguri per la promettente carriera”. Sono le parole con cui la sindaca Ilaria Bugetti accompagna l’annuncio dell’uscita, il prossimo 3 aprile, nelle sale cinematografiche di tutta Italia del film “La vita da grandi” prodotto da Groenlandia, Helong, Rai Cinema per la regia di Greta Scarano, con protagonisti Matida De Agnelis e appunto Yuri Tuci. Una pellicola che segna il debutto sul grande schermo del 41enne pratese. Il film racconta la storia dei fratelli Tercon. Yuri vestirà i panni di Omar Nanni, ragazzo autistico ormai maturo e ben determinato a "diventare grande" grazie all'aiuto della sorella Irene (Matilda De Angelis).

Al film partecipano, tra gli altri, Maria Amelia Monti, Paolo Hendel e Adriano Pantaleo. Prato non vede l’ora di congratularsi di persona con il suo concittadino. Per questo la macchina del Comune è già in moto come sottolinea la sindaca: “Con il servizio Cultura, in accordo con la produzione e i distributori della pellicola, stiamo organizzando la presentazione del film alla presenza del cast anche a Prato nei primi giorni di aprile. Sarà l’occasione per scoprire il film e la storia, trattata con estrema delicatezza, di un ragazzo autistico. Un tema su cui Prato può dire molto grazie al progetto Autism friendly per la creazione di una rete territoriale a misura di autismo in modo da promuovere l’inserimento sociale e l’autonomia delle persone affetto dal disturbo dello spettro autistico”. Tuci ha debuttato in teatro nel 2018 con "Out Is Me: unanormalestoriatipica", spettacolo biografico su Yuri scritto a sei mani con Lorenzo Clemente e Francesco Gori. Un copione che ha girato per tutta l'Italia raggiungendo anche festival prestigiosi come il Torino Fringe Festival e che ha permesso a Tuci di farsi notare nel mondo del cinema.