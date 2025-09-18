"Atti di violenza inaccettabili . Prato non è così"

"Mi pare che neppure qualche scrittore thriller poteva pensare che a Prato si potesse arrivare a questo punto. Rimango abbastanza basito nel vedere queste situazioni, quello che è accaduto a Montemurlo. Situazioni che non devono essere permesse. Sono da condannare: non è ammissibile che si esca fuori da una fabbrica per prendere a botte chi manifesta. Non è nel nostro dna andare a cercare la rissa, anche in criticità evidenti". Riccardo Marini, storico presidente dell’allora Unione Industriale Pratese, ne ha vista di acqua passare sotto i ponti anche delle vertenze sindacali e dei braccio di ferro con le organizzazioni dei lavoratori. "Ho sempre avuto un rapporto ottimo con le sigle sindacali – racconta – con cui ci si confrontava partendo da un punto di riferimento: il contratto collettivo nazionale del lavoro". Marini ammette che "in passato, 30-40 anni fa, un po’ di illegalità c’era – afferma – ma questo non vuole dire che poi le cose non si siano evolute, che sia stato fatto un percorso fino ad arrivare ad oggi in cui si sta parlando di certificazioni e sostenibilità". Insomma come dire: nel distretto di un tempo si parlava di un certo tipo di illegalità di genere diverso rispetto a quella che si manifesta come la punta di un iceberg del XXI secolo. "Uscire fuori da un’azienda per picchiare chi manifesta è da condannare. Tutto ciò non ha niente a che vedere con il percorso della legalità fatto dal distretto nel corso degli anni: un obiettivo al quale le aziende del distretto sano hanno sempre aderito. Anzi sempre di più in linea anche con le richieste del mercato". Ma Marini non intende fare di tutta l’erba un fascio. "Se c’è una sacca di illegalità, come sta emergendo – dice – rispetto a quelle che sono le norme e gli indirizzi del contratto nazionale, ciò non fa che aumentare la positività del resto del distretto che lavora alla luce del sole". Marini non risparmia strali a livello sindacale. "Se c’è qualcuno fuori dalle sigle sindacali che ha intenzione di fomentare qualche rivolta va condannato. Le proteste sono legittime, se fatte in modo civile. E la reazione non può essere di prendere a cazzotti i manifestanti. Ci deve essere un maggior controllo delle autorità non solo delle forze dell’ordine ma anche dei sindacati". E su quello che è poi uno dei problemi che stanno a monte dell’illegalità, Marini fa appello alla norma della responsabilità in solido dei committenti: "Basterebbe applicare la legge. Spesso però per un committente è difficile sapere cosa succede in aziende diverse dalla propria". Sara Bessi