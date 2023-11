Attenzione truffe, l’allarme di Publiacqua

Attenzione alle truffe. Il nuovo allarme è lanciato da Publiacqua che ha ricevuto segnalazioni su strane telefonate che arrivano a casa degli utenti per promuovere promozioni op nuovi contratti. "Un cittadino residente nel Comune di Prato ci segnala una persona che telefonicamente ha avvertito che a breve sarebbe passata una signora di Publiacqua per verifiche in casa", fanno sapere dall’ente gestore.

Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati del servizio idrico sta facendo telefonate di questo tipo e che nessuno degli incaricati entra all’interno delle proprietà private.

Publiacqua invita i cittadini a segnalare prontamente all’azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.

Quelle delle truffe, specialmente a persone anziane o fragili, è un’emergenza su cui forze dell’ordine e istituzioni sono molto attente. Negli ultimi tempi sono stati molti i raggiri messi a segno da balordi senza scrupoli che prendono di mira soprattutto persone anziane, più facili da raggirare. Una delle truffe classiche è quella dell’acqua contaminata. Un addetto si presenta alla porta del malcapitato di turno dicendo di dover controllare l’acqua in quanto potrebbe essere contaminata con il mercurio. Per eseguire la verifica il balordo chiede alla vittima di mettere in frigo tutti i gioielli. A quel punto lo deruba.