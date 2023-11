"Attenzione altissima". Il lavoro della procura. Cinque magistrati per le fasce deboli

"C’è ancora molta diffidenza e reticenza a denunciare. A volte, qualche donna ritratta quanto dichiarato in fase di indagine e così i processi diventano in salita, senza la convinzione delle persone offese. E’ una materia delicata su cui la nostra Procura tiene altissima l’attenzione". Il trend dei reati che coinvolgono le cosiddette fasce deboli resta alto nella provincia di Prato come dimostrano i numeri delle notizie di reato che quasi quotidianamente arrivano sul tavolo del procuratore facente funzione Laura Canovai, da sempre impegnata ad affrontare reati che hanno a che fare con maltrattamenti in famiglia, stalking o violenze sessuali. Un tema "caldo" riportato all’attenzione a causa del brutale omicidio di Giulia Cecchettin, la ventiduenne veneta uccisa e buttata in un canalone in montagna dall’ex fidanzato Filippo Turetta che poi è scappato ed è stato arrestato in Germania dopo una settimana di latitanza. Una tragedia che ha sconvolto tutta Italia.

Procuratore Canovai, il numero delle denunce per maltrattamenti in famiglia, stalking e, in generale, per le violenze contro le donne è sempre stato alto alla Procura di Prato. Il trend è rimasto lo stesso?

"I numeri, purtroppo, restano sempre altissimi. Basti pensare che su otto magistrati che siamo in Procura ben cinque sono dedicati alle fasce deboli. Più del 50%".

Un grosso impegno anche perché dovete agire sull’urgenza del momento?

"Sicuramente. Trattiamo tutti i casi entro i tre giorni come previsto dal ’Codice rosso’. Le donne vengono ascoltate subito. Sono rari i casi in cui non le sentiamo, quando le prove sono talmente schiaccianti (ad esempio i referti medici o i testimoni) che agiamo in autonomia. E’ un tema a cui diamo la massima priorità, non è una cosa che si può rimandare".

Oggi le donne sono più consapevoli, denunciano di più?

"Non è detto. Si registra una forte paura a fare subito querela. Molte fanno resistenza. A volte, le forze dell’ordine intervengono in alcune situazioni critiche, noi apriamo il fascicolo ma la donna preferisce non denunciare, per quei reati che sono perseguibili a querela di parte come ad esempio le lesioni fra moglie e marito. Lasciamo il fascicolo aperto per qualche mese e di solito le facciamo risentire. Le teniamo sotto osservazione ma poi se non querelano siamo costretti ad archiviare. Una cosa che non facciamo mai a cuor leggero".

Le vittime di violenze domestiche sono più giovani, meno giovani? Più le straniere o le italiane?

"E’ un fenomeno trasversale. Non c’è una categoria di donne che è più soggette a subire violenza o maltrattamenti. Non c’è differenza nemmeno a livello culturale".

Molte segnalazioni arrivano anche dai servizi sociali.

"Sì. Sono tante quelle che arrivano dai servizi sociali, di solito a fronte di eventi critici come referti importanti del pronto soccorso. In questi casi, spesso proponimao sempre alla vittima di andare in una struttura protetta. Ma non è semplice".

Perché?

"Molte si rifiutano, hanno paura di perdere i contatti con il mondo esterno, specialmente se hanno figli in età scolare. Temono l’isolamento e così rifiutano".

E’ una materia complessa.

"Molto. Il reato non è facile da dimostrare a causa dell’ambivalenza delle persone offese. C’è chi ritratta, chi arriva in sede di processo e fa marcia indietro creando un effetto ‘trascinante’ nei confronti del giudice. A quel punto il processo diventa difficile".

Laura Natoli