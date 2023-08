Attenti ai colpi di calore "Idratarsi è fondamentale"

Caldo ad oltranza con l’anticiclone africano che promette un fine settimana incandescente con punte di 38 gradi anche nell’entroterra tra Toscana, Umbria e Lazio. Temperature in rialzo che impongono di rispettare semplici regole per scongiurare colpi di calore e i loro pericolosi effetti sul fisico. C’è da dire che nel lungo ponte di ferragosto, fortunatamente, il caldo in aumento non ha creato problemi particolari sul fronte degli accessi al pronto soccorso.

"Semmai, come tutti gli anni, nei giorni intorno al 15 agosto, abbiamo notato una modesta flessione di arrivi. Vediamo qualche caso di covid in più, ma senza necessità di ricovero – spiega Simone Magazzini, direttore del dipartimento emergenza urgenza dell’ospedale Santo Stefano – Ad ora contiamo un po’ meno di 200 accessi nelle 24 ore contro i soliti 250. Al momento un’impennata di casi per il caldo non si è vista. Gli effetti sulla salute, soprattutto degli anziani e dei fragili, si riscontrano in genere qualche giorno dopo che la colonnina delle temperature è iniziata a salire". Così per prevenire malori legati alla calura africana, i consigli sono quelli tradizionali: "Tra le precauzioni da osservare c’è quella di idratarsi bevendo molto nell’arco della giornata, mangiare frutta ed evitare di uscire nelle ore calde della giornata", aggiunge Magazzini.

Da tenere presenti i suggerimenti dell’Asl per contrastare gli effetti dannosi del caldo. Agli anziani si suggerisce di rinfrescare i locali dell’abitazione nelle prime ore della mattina e di non esagerare con l’aria condizionata per evitare bruschi sbalzi termici. Sono necessarie una costante idratazione e una corretta alimentazione (leggera, a base di frutta, verdura e pesce, evitando alcol e caffeina). Per quanto riguarda l’abbigliamento viene suggerito di indossare abiti di cotone, lino e colori chiari, senza dimenticare occhiali e cappello. Ovviamente è sconsigliato di uscire nelle ore più calde (dalle 11 alle 17). Il caldo non è un rischio solo per le persone fragili o anziane, ma anche per chi lavora, tanto che la Regione Toscana ha trasmesso alle categorie economiche e ai sindacati un documento con le raccomandazioni sui rischi legati agli effetti delle temperature elevate sui lavoratori.

Sara Bessi