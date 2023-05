Athletic Calenzano vicino al titolo Ma la Virtus Comeana spera

C’è solo la matematica a dividere l’Athletic Calenzano dalla vittoria del campionato Juniores provinciali. I fiorentini, dopo il successo nello scontro diretto sul campo della Virtus Comeana, hanno vinto anche nel weekend imponendosi 9-1 a La Fogliaia sul Settimello. Partita senza storia che porta i rossoblù a quota 66 punti, due in più dei medicei che a loro volta hanno vinto nell’ultimo turno. A trascinare la Virtus sul campo dell’Atletico Esperia è stata la doppietta di bomber Marvataj, in aggiunta ai gol di Varani e D’Amico. Il match è terminato 4-1 dopo la marcatura locale di Reggioli. Fuori dalla lotta promozione invece il Casale Fattoria 2001 che ha perso a sorpresa 2-1 al Borgo al Rio contro il San Lorenzo Campi Giovani. Ai rossoblù non è bastata la marcatura di Antenucci per fare punti. Ora mancano gli ultimi 90’. L’Athletic Calenzano si giocherà la promozione nei regionali al Galleni del Prato Nord. La Virtus Comeana invece dovrà battere al Martini il Vernio e sperare in un passo falso dei fiorentini.