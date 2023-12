Assunzioni ma senza rinforzi reali

Nel bilancio di fine anno va messo il problema delle assunzioni e del personale, che nel comparto sanità è da sempre carente. Una riflessione si apre sul fronte degli interinali che nell’Asl Toscana Centro sono 179 e che cesseranno con il 29 dicembre. Al loro posto saranno assunti lavoratori, sia infermieri che operatori socio sanitari, colleghi assunti da graduatorie concosuale attive. Per la zona di Prato sono in totale 43: di questi 17 infermieri e 26 oss, che saranno sostituiti da altrettanti presi dalle graduatorie concorsuali attive e ricollocati al posto degli interinali. C’è, di fatto, invarianza di spesa per la Asl Toscana centro.

Di fatto non esiste una stabilizzazione per quegli interinali che dopo aver acquisito una professionalità si troveranno senza più un lavoro e dovranno cercare una sistemazione lavorativa. Dall’altro lato i nuovi assunti rimpiazzeranno gli interinali senza aumentare di una unità il nuemro dei dipendenti. Il che significa che il saldo sarà pari a zero, mentre quello che da sempre viene segnalato anche dalle sigle sindacali è che è necessario potenziare le presenze in corsia.