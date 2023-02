Assunzione subito a tempo indeterminato per tutti i nuovi autisti di Autolinee Toscane

Subito l’assunzione a tempo indeterminato per chi diventa autista di Autolinee Toscane. L’azienda che gestisce il Tpl accelera

i tempi per ottenere un contratto a tempo indeterminato. La novità riguarda tutti coloro che vengono assunti secondo

il percorso tradizionale di reclutamento, avendo già

i requisiti per guidare un mezzo del trasporto pubblico, ma anche chi sceglie il percorso Accademia over 29, che consente di ottenere gratuitamente le patenti specialistiche D e CQC. Autolinee Toscane continua anche il reclutamento di personale già formato: entro maggio tra Accademia e assunzioni saranno 166 i nuovi ingressi. Finiti i sei mesi di prova previsti dal contratto nazionale,

il contratto sarà subito trasformato in tempo indeterminato. Per chi ha già superato i 6 mesi, la trasformazione arriverà immediata. Questa novità è l’ennesimo tassello deciso da Autolinee Toscane per rendere più attrattivo il contratto e dare più garanzie ai suoi lavoratori.