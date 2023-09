Associazioni, arrivano soldi Diecimila euro dal Comune Dallo sport alla tradizione

In arrivo circa 10.000 euro dal Comune di Carmignano per le associazioni. Sono stati deliberati i contributi finalizzati al sostegno di progetti specifici e in particolare circa mille euro sono stati destinati alla Virtus Comeana per l’organizzazione di 6 quadrangolari di calcio in memoria di Alberto Bertolucci per atleti nati negli anni dal 2011 al 2016, tornei che coinvolgeranno varie società sportive toscane. Il torneo di calcio si giocherà questo mese.

La cifra più consistente di 8.000 euro è destinata invece all’associazione Comitato per la festa del Santissimo Crocifisso di Seano organizzatrice della festa quinquennale che si svolgerà dal 9 al 17 settembre. Il contributo è per sostenere i costi necessari per la realizzazione della festa stessa (noleggi e trasporto attrezzature, acquisto di materiale, stampa manifesti...).

L’associazione Bio - Distretto del Montalbano Aps di Carmignano riceverà invece la somma di 600 euro quale contributo a sostegno dei costi necessari all’organizzazione di due iniziative volte alla promozione dei prodotti tipici locali previste a settembre. Nello specifico sono la cena "La Luna nel piatto", a base di prodotti tipici locali biologici con intrattenimento che si è svolta il 1° settembre al circolo Arci 11 Giugno, e quella di domenica 24 settembre con l’allestimento di punti ristoro durante la "Camminata sulla Via Medicea", organizzata nell’ambito delle celebrazioni della Via Medicea, di cui Carmignano è socio fondatore. Infine, alla Asd Jolly Runner viene concesso l’utilizzo della palestra annessa alla scuola Quinto Martini di Seano. Gratis anche il suolo pubblico, relativamente a piazza IV Novembre, per la realizzazione della Ecoignano-Run prevista per il 1° ottobre.