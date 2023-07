"Assicurare acqua e pause frequenti"

In merito a problemi legati al calore sui luoghi di lavoro, l’Asl ricorda che è fondamentale applicare le misure di mitigazione del rischio, in particolare l’idratazione e l’effettuazione di pause. Ecco un piccolo vademecum: assicurare la disponibilità di acqua fresca potabile. L’idratazione è essenziale per il mantenimento della salute e della produttività. Pianificare pause, anche brevi ma frequenti, da effettuare in aree ombreggiate per i lavoratori outdoor o climatizzate per quelli indoor. Riorganizzazione dei turni e orari pianificando le attività che fisicamente sono più impegnative durante i momenti più freschi della giornata ed interrompendo il lavoro qualora il rischio sia elevato. I turni per i lavoratori più “vulnerabili” devono essere programmati nelle ore meno calde e con pause più lunghe. Meccanizzare il più possibile le fasi lavorative che richiedono impegno muscolare e fisico. Fare indossare abiti estivi leggeri di cotone e scarpe di sicurezza di modello estivo. Sviluppare, in collaborazione col medico competente, un piano di monitoraggio e di risposta alle emergenze, individuando una persona per sovrintendere al piano di sorveglianza. Informare e formare i lavoratori sugli effetti da caldo e sui sintomi, evitare il lavoro solitario. Favorire l’acclimatazionei: sono necessari dai 7 ai 14 giorni per raggiungere uno stato di acclimatazione.