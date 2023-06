Assemblea pubblica sulla sanità Fratelli d’Italia lancia la sfida "Per un modello più efficiente"

In attesa del consiglio comunale straordinario sulla sanità programmato per giovedì 6 luglio, in cui si parlerà della riforma del 118, delle problematiche del pronto soccorso e dell’ospedale Santo Stefano, Fratelli d’Italia si muove in blocco sul tema sanitario. Lo fa organizzando per lunedì prossimo, 3 luglio, alle ore 21, un’assemblea pubblica. L’appuntamento è al Caffè delle Logge in piazza del Comune. A prendervi parte ci saranno i vertici del partito provinciale e regionale: il sottosegretario Patrizio La Pietra, la deputata Chiara La Porta (foto), il capogruppo in Regione Francesco Torselli, i consiglieri regionali Diego Petrucci e Alessandro Capecchi, il capogruppo in Comune Claudio Belgiorno e il vicecoordinatore provinciale Gianni Cenni.

"Il tema sanitario è cruciale in città e in provincia – spiega La Porta -. Dalla Regione sentiamo sempre scuse sui tagli per giustificare problemi evidenti nel servizio, ma la verità è che il governo Meloni ha stanziato più soldi rispetto alle legislature precedenti. Il problema in Toscana è che Giani non spende i soldi a disposizione nel modo adeguato. Noi invece faremo proposte alternative di gestione della sanità pubblica, perché così il servizio non può andare avanti. E poi ricorderemo ai presenti come il governo si sta muovendo con attenzione sul tema. Cito solo l’aumento di 4.000 posti per l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia a partire da settembre, così da dare una risposta al basso numero di medici in circolazione sui territori". A entrare nel merito dei problemi è il consigliere regionale Petrucci, membro della commissione Sanità. "Giani e Bezzini continuano a strumentalizzare il tema delle risorse per scaricare sul governo la responsabilità dei problemi della sanità pratese e toscana – accusa -. La verità è che ci sarebbe bisogno di un differente modello organizzativo. La nostra ipotesi è che si possa risparmiare un 30% con un modello più efficiente". Nel dibattito, naturalmente, si parlerà anche di tutte le criticità della sanità pratese. E quindi i lunghi tempi d’attesa al pronto soccorso, la scarsità di letti all’ospedale, la mancanza di personale, la riforma del 118 che ha scoperto porzioni di provincia, le difficoltà dei medici di base e più in generale della sanità territoriale.