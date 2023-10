Prato, al Pecci l'assemblea annuale delle Major Cities d'Europa

Prato, 20 ottobre 2023 - E' in arrivo al Centro Pecci, dal 25 al 27 ottobre, la conferenza annuale di Major Cities of Europe, l’associazione indipendente e senza scopo di lucro che riunisce responsabili IT e dell’innovazione della pubblica amministrazione locale. Ad essa aderiscono circa 60 membri da 18 diverse nazioni, comprendenti una maggioranza di città, insieme a regioni, centri di ricerca e associazioni di pubbliche amministrazioni locali. L’associazione si occupa dal 1982 del rapporto tra l’evoluzione delle città e dei bisogni dei cittadini da un lato e il progresso di tecnologia e comunicazione pubbliche dall’altro. Tramite lo scambio di idee, strategie, visioni ed esperienze, cerca di migliorare le prestazioni dei governi locali grazie all’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione più all'avanguardia.

Con il motto “A loom with a view – weaving the digital future of communities, cities, and regions”, che tradotto in italiano diventa "Un telaio con vista - Tessere il futuro digitale di comunità, città e regioni", il programma include illustri relatori da città, regioni, centri di ricerca a aziende specializzate nel mercato specifico, che affronteranno i temi chiave relativi ai cambiamenti e agli sviluppi della trasformazione delle città e regioni e della governance delle comunità locali. Il programma evidenzia l'importanza e il ruolo delle tecnologie nel realizzare queste trasformazioni. La conferenza si svolgerà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.

Diversi gli argomenti della conferenza: trasformazioni digitali e piani per la digitalizzazione della UE; ruolo delle tecnologie nella gestione dei cambiamenti climatici; Nnove tecnologie emergenti: intelligenza artificiale, gemelli digitali (digital twins), ecc; governance dei dati; tutela dei cittadini, delle infrastrutture e dei servizi pubblici: sicurezza, cybersecurity, identità digitale; l’evoluzione del ruolo delle Regioni e dei relativi Servizi Digitali regionali; il futuro della organizzazione dei centri elettronici a supporto delle tecnologie emergenti; competenze digitali, nuovi profili professionali e manageriali. L'obiettivo della conferenza è promuovere scambi di esperienze sull'uso delle moderne tecnologie per affrontare i bisogni delle comunità locali, le priorità e le sfide delle amministrazioni locali nel realizzarle. La conferenza intende condividere le esperienze su come le pubbliche amministrazioni locali affrontano le nuove sfide, guidano il cambiamento e rispondono alle aspettative dei cittadini.

La conferenza è aperta a decisori, dirigenti, esperti e professionisti della pubblica amministrazione locale e in generale a coloro che sono coinvolti nell'innovazione nei governi locali di tutta Europa. Include la partecipazione dei comuni, delle regioni e degli ecosistemi locali di organizzazioni pubbliche/private, quali le aziende di servizi di pubblica utilità. Il programma si rivolge specificamente a decisori delle politiche pubbliche, CIO di enti locali, responsabili smart cities, responsabili dei progetti per la sostenibilità e la trasformazione ambientale, responsabili della sicurezza e della cybersecurity. Sin dal 1982 l’associazione tiene la propria conferenza annuale in una città europea diversa. Negli anni più recenti la conferenza si è svolta a Larissa in Grecia, a Venezia, a Lipsia, Zagabria, Firenze, Amburgo, Zurigo, Lubiana, Vienna (a Prato ci fu già nel 2011). Ogni anno partecipano da 200 a 400 delegati da tutta Europa e anche da alcuni paesi extraeuropei. In tutto provengono da più di 20 diverse nazioni. Come di consueto saranno ospitati illustri relatori provenienti da tutta Europa: da pubbliche amministrazioni locali, centri di ricerca, aziende. Il convegno è organizzato da Major Cities of Europe e Comune di Prato, con il supporto della Regione Toscana e di CISPEL – Associazione dei servizi pubblici della Toscana. Tutte le informazioni e registrazioni aperte a breve su www.majorcities.eu/conferences/2023-prato.