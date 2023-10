Assemblea Pd, le distanze restano: "Ascoltiamo artigiani e partite Iva"

"Questa è una città contendibile: qui ci attende una battaglia vera così come in tutti gli altri comuni della Toscana e alle europee. Per vincere serve un Pd in forma straordinaria. Anche perché i numeri del congresso di Fratelli d’Italia (a Prato più di 1.600 tessere, ndr) suonano come un campanello d’allarme. Nel partito è la discussione che fa la differenza, senza questa fatica rischiamo di non essere pronti al meglio per il voto". L’intervento del sindaco Matteo Biffoni all’assemblea regionale del Pd, tenutasi ieri mattina al circolo di Viaccia e caratterizzata da un confronto intenso ma aperto, con posizioni diverse su alcuni temi e unità d’intenti su altri, non lascia spazio a interpretazioni sulle preoccupazioni in vista del voto. Anzi, è lui stesso ad ammettere di essere "piuttosto agitato". Non solo. Biffoni, di fronte a un centinaio di colleghi di partito arrivati da tutta la Toscana, ha ribadito le sue perplessità sulle recenti modalità di gestione del Pd regionale.

"Ad agosto c’è stato un cortocircuito – le sue parole –. Ero sotto attacco del ministero dell’Interno (per l’accoglienza dei migranti), e lì il partito è mancato perché non c’è stata una presa di posizione in difesa delle difficoltà dei sindaci. Poi ho visto un’uscita del Pd regionale sull’immigrazione di cui non sapevo niente. Io credo che si debba discutere in un partito e non si incappa nella lesa maestà quando si hanno posizioni differenti". Il primo cittadino di Prato comunque ha ribadito la sua totale convinzione di restare nel Pd ("questo è il mio partito"), assicurando anche al contempo "trasparenza e lealtà. Emiliano Fossi è il mio segretario" ha sottolineato. E proprio Fossi in apertura di assemblea, prima dell’intervento di Biffoni, aveva un po’ anticipato i temi del malessere del sindaco di Prato. "Dobbiamo fare più direzioni regionali del partito – ha premesso il segretario toscano –, ma in questi mesi sono stato con la testa sott’acqua a lavorare per il Pd. Faremo una direzione al mese, chiedo scusa se finora non l’abbiamo fatto, ma daremo a tutti la possibilità di portare avanti un dialogo interno. Il partito però si deve anche aprire e uscire dal dibattito autoreferenziale come troppo spesso siamo abituati a fare". Fossi si è soffermato anche sul tema del voto 2024: "Le elezioni del prossimo anno hanno una valenza territoriale, regionale e nazionale – dice – L’obiettivo è di costruire un’alternativa alla destra: questo è un passaggio decisivo per la stessa esistenza del Pd. E’ arrivato il momento di dire basta alla logica dei nomi: prima viene l’ascolto, poi i programmi, la coalizione e infine si individua il candidato sindaco maggiormente rappresentativo". Un passaggio quest’ultimo condiviso anche dal segretario provinciale Pd, Marco Biagioni. "A Prato stiamo costruendo una piattaforma politica vera – sottolinea –, per parlare dei bisogni delle persone, dei programmi e delle necessità del territorio. Solo dopo parleremo del candidato e di chi sarà nella sua squadra, che dovremo comporre coi cittadini. Non dobbiamo dare l’idea di un Pd in difficoltà che insegue gli altri partiti, ma mostrare i punti di forza della nostra comunità".

A raccogliere verso fine assemblea le parole di Fossi, che ha annunciato per inizio 2024 gli stati generali degli amministratori Pd, è stato lo stesso Biffoni. "Prendo l’intervento del segretario come un ottimo segnale – conclude – Io non chiedo di avere ragione, ma di poter mettere a disposizione del partito le idee. Poi sta al segretario, legittimamente, fare sintesi. Lasciatemi dire però che non ci si può dimenticare degli artigiani o delle partite Iva. Questa è una città che si agita quando ci si schiaccia su certe posizioni. E non possiamo permettercelo, anche perché c’è un gran caos nelle coalizioni. Anzi, voglio dire che ho nel cuore Biagioni che ha il compito di costruire il contenitore elettorale".

Stefano De Biase