Assediati dal degrado "Via del Porcellatico ridotta a una latrina Ma nessuno interviene"

Ancora polemiche sulla movida. A sollevarle, questa volta, è un residente del centro storico, indignato per quello che accade nelle serate soprattutto del fine settimana quando le strade si riempiono di giovani. "Risiedo con la mia famiglia in pieno centro storico da quasi 40 anni – dice il residente che preferisce mantenere l’anonimato – e sono diretto testimone del degrado continuo di questa parte della nostra città, in buona parte legato alla movida".

Il cittadino punta il dito in particolare su via del Porcellatico, dove risiede, che da qualche tempo a questa parte, viene usata come "una latrina a cielo aperto". Soprattutto nella parte iniziale della strada, quella più vicina a piazza del Comune, quindi sotto le finestre del palazzo Comunale, le persone hanno preso l’abitudine di fare i propri bisogni.

"Spesso rientrando la sera durante i fine settimana – prosegue il residente – ho trovato la strada con rivoli di urina e i muri dei palazzi bagnati. Ho più volte denunciato questa situazione alle autorità, insieme al problema del rumore per le urla e gli schiamazzi fino a tarda notte dei ragazzi spesso ubriachi ma nessuno si è mai degnato di fare qualcosa". La stessa situazione si è riproposta venerdì scorso quando il cittadino, rientrando a casa, ha trovato il solito gruppetto di giovani che stava facendo i bisogni nello stesso punto di via del Porcellatico. Nella foto inviata dal residente (qui a sinistra), in effetti, si vedono i segni di urina sui muri e i "rivoli" che scendono al centro della strada.

"Non posso documentare l’odore – aggiunge –, ma credo si possa immaginare. Mi chiedo se è questa l’idea di città che si intende perseguire, e se è questa la situazione nella quale i nostri amministratori ritengono sia corretto tenere il centro storico: costringere i residenti a convivere con questo degrado. E mi domando se è mai possibile che nessuno in Comune si accorga di questo fenomeno, se non altro per i risvolti igienico sanitari che ne derivano. Il problema assai grave resta, soprattutto per la totale indifferenza da parte delle istituzioni che non sono in grado di organizzare controlli negli orari adeguati su questa parte della città così delicata".

Il residente ricorda come in passato su via del Porcellatico ci fosse un faro puntato sulla strada che da anni non funziona più. E spiega: "Forse servirebbe una telecamera ma ben segnalata in modo tale che faccia da deterrente. Inoltre, essendo una strada defilata e senza controllo, si vedono strani movimenti che fanno pensare allo spaccio. Spero che si prendano provvedimenti una volta per tutte per mettere fine a queste situazioni di degrado, a tutela della effettiva e corretta vivibilità di tutto il centro storico anche nelle ore serali e notturne, ed a tutela dei diritti dei residenti, che da tempo si sentono retrocessi a cittadini di serie B".