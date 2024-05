Assaggio di nozze per Cecilia e Ignazio

Un locale che fonde i piatti della cucina toscana con quella gourmet. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sposi il 30 giugno ad Artimino, li hanno già provati come unici clienti di Mattia Verni, 36 anni, chef del "Primo Bistrot -Ultimo Ristorante".

La tenuta di Artimino ha indicato alla coppia proprio questo ristorante, un "unicum" sul territorio: "Artimino mi chiamò per farli venire a cena – racconta Mattia Verni – ma era giorno di chiusura. Potevo essere più sfigato? Invece, ho colto l’attimo e ho deciso di aprire solo per loro: devo dire sono rimasti soddisfatti. Ho illustrato ogni singolo piatto servito, in quanto utilizziamo prodotti del territorio, in una rielaborazione piacevole per la vista".

Ignazio Moser ha raccontato di conoscere Carmignano perché quando faceva il ciclista si allenava in queste zone. I piatti di Mattia, affiancato in cucina da Michael, aiuto cuoco e Michelle, sous chef, spaziano da primi come il taglierino di castagne al tartufo neri con brodo di gallina ai funghi porcini al secondo con filetto di manzo, crema di pecorino, tartufo e granella di pistacchi. I dolci sono poi opere d’arte. Mattia Verni per dieci anni ha gestito il ristorante l’Antica Torre sempre a Carmignano poi quest’anno il grande salto puntando anche sull’asporto e le consegne a domicilio sino a Prato e Quarrata.

Il suo staff è composto da 5 persone. "Cecilia e Ignazio – prosegue Mattia – torneranno per i preparativi e verranno a mangiare con Belen, questa è stata la loro promessa". Le nozze di Cecilia e Ignazio saranno accompagnate dalla voce del cantante Tananai e chissà che per il catering la coppia non scelga proprio la cucina di Mattia.

M. Serena Quercioli