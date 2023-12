"Aspettando Natale". Laboratorio per bimbi dal romanzo di Rodari

Un laboratorio per bambini per...aspettare il Natale. Sabato 16 dicembre la biblioteca "F. Inverni" di Poggio a Caiano ospiterà Gionni Voltan e il suo "Aspettando il Natale" ovvero quando la magia natalizia diventa uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia. Lo spettacolo è tratto da "Il pianeta degli alberi di Natale", un romanzo natalizio di Gianni Rodari, pubblicato per la prima volta nel 1962, ed è adatto a bambini dai 3 ai 6 anni. Si comincia alle 16,30 e l’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. Per i bambini è necessaria la presenza di un adulto. Con questo laboratorio si conclude per il 2023 la rassegna "Un autunno da sfogliare". In contemporanea, ci sarà l’ultima apertura straordinaria della biblioteca il sabato pomeriggio (dalle 15,30 alle 18,30) per prendere un libro in prestito, curiosare fra gli scaffali e conoscere le novità. Informazioni: 055.8701283. La biblioteca è in via Lorenzo Il Magnifico, alle Scuderie Medicee.