Aspettando l’ospedale più grande E il cantiere ancora non si vede

Non c’è ancora alcun accenno all’avvio dei lavori per la palazzina esterna all’ospedale. Dopo la consegna il primo di giugno dell’area da parte dell’Asl alla romana Nbi (Nuova Busi impianti), vincitrice dell’appalto, per adesso non si vedono né ruspe né operai intenti ad allestire il cantiere. Ricordiamo che giugno rappresentava la date line, oltre la quale non si poteva andare per l’inizio del maxi intervento: pena la perdita dei 10 milioni di euro stanziati dal Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) durante il governo di Matteo Renzi. Un finanziamento cospicuo che Prato e l’Asl non potevano permettersi di perdere, tanto che superato lo scoglio del ricorso al Tar da parte della ditta seconda nella gara d’appalto, la Nigro Costruzioni di Prato, sono state accelerate le pratiche per la consegna ufficiale e burocratica del terreno che ospiterà l’ampliamento del Santo Stefano. La palazzina esterna, che sorgerà nell’area a verde tra il parcheggio riservato ai dipendenti e la palazzina dei servizi, porterà in dote al Santo Stefano 112 posti letto in più: il costo del maxi intervento è di 25 milioni e mezzo di euro. La conclusione dei lavori è prevista per ottobre 2025. La struttura, di quattro piani (tre fuori terra e uno interrato), sarà collegata con l’ospedale da un tunnel a vista che permetterà gli spostamenti del personale ed il trasferimento dei degenti. Dopo il passaggio formale era atteso quello attuativo: pare che l’inizio potrebbe avvenrie tra una decina di giorni. Staremo a vedere.

Il primo step, è l’estensione dei parcheggi riservati al personale dipendente. E per iniziare con la costruzione di altri 150 stalli auto per i dipendenti dell’Asl verrà effettuata un piccola modifica della viabilità interna che non impatterà né sul passaggio delle ambulanze né dei visitatori. Infatti è prevista la realizzazione di una pista che correrà parallela a via suor Niccolina infermiera e alla vasca di espansione, al limitare con la pista dell’elisoccorso. I camion ed i lavoratori della Nbi passeranno da questa strada che sfocerà tra le due rotatorie della strada di accesso al Santo Stefano, in corrispondenza con la fermata del servizio di trasporto pubblico. Ma intanto anche di questa fase preparatoria non se ne vede traccia, probabilmente per le abbondanti piogge delle ultime settimane.

Intanto, se l’ampliamento del Santo Stefano tarda a cominciare, è in corso una riorganizzazione di alcuni spazi interni del presidio per migliorarne la fruibilità da parte dei professionisti sanitari e degli stessi utenti.

In particolare sono in corso alcuni trasferimenti interni di ambulatori specialistici, quale quello di pediatria, che troverà collocazione al primo piano nello spazio dell’ex banca. Non c’è poi più la commistione tra i pazienti di pediatria e quelli di otorino, che troveranno gli ambulatori al piano terra al posto di quelli usati per i bambini fino a poco tempo fa. Riorganizzazione anche per il pronto soccorso pediatrico, che usufruirà degli ambulatori ex otorino e lascia libere 4 stanze, destinate alla medicina nucleare per fare spazio alla radiometabolica, terapia che avrà soltanto il Santo Stefano per la cura di particolari tumori. Per pediatria, finalmente gli spazi iniziano ad essere sufficienti, ma fino alla applicazione del progetto i sanitari non avranno adeguate postazioni per l’osservazione, come pure dovranno sistemare una sala per urgenze e triage. Una sfida che attende la nuova direttrice sanitaria, ormai in arrivo: il passaggio di testimone tra Sara Melani e Maria Teresa Mechi è previsto per il 15 giugno.

Sara Bessi