Aspettando Donatello Il 25 marzo conferenza con Marco Ciatti

Il Museo dell’Opera del Duomo di Prato propone due incontri dedicati a Donatello, in attesa del ritorno delle opere andate in mostra nel marzo 2022. Le due formelle del pulpito, il capitello bronzeo di Donatello e Michelozzo e la capsella di Maso di Bartolomeo sono state ammirate da centinaia di migliaia di visitatori all’interno della mostra "Donatello, il Rinascimento" ( a Firenze, Berlino e Londra) e curata da Francesco Caglioti. La prolungata assenza dalla collezione del Museo dell’Opera del Duomo di queste opere, ha offerto lo spunto per organizzare una serie di iniziative. Il Museo propone un ciclo gratuito di conferenze dal titolo "Aspettando Donatello", precedute, per entrambe le date, da visite guidate alla scoperta delle collezioni presenti al Museo. Il primo incontro si terrà il 25 marzo alle 16 e sarà condotto da Marco Ciatti, già direttore dell’Opificio delle Pietre Dure, docente di storia e teoria del restauro all’Università di Firenze e alla scuola di alta formazione dello stesso Opificio. L’ingresso alle conferenze è libero ma la prenotazione consigliata ([email protected]; 0574 29339). La seconda conferenza, prevista per sabato 13 maggio sempre alle 16, avrà come protagonista Francesco Caglioti, curatore della mostra.