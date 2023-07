ASL Toscana Centro, Paziente Oncologica Visiterà in Luglio a seguito di Ritardo di 5 Minuti

"Prima di tutto ci scusiamo con la signora dell’accaduto; abbiamo provveduto a prenotare nuovamente in tempi congrui la visita data la sua priorità. Il ritardo riferito della paziente era del tutto compatibile con il regolamento esistente per cui non c’è giustificazione alla mancata visita". L’azienda sanitaria interviene dopo la protesta di una paziente oncologica che aveva dovuto rinunciare alla visita cardiologica di controllo prenotata (all’interno del percorso ospedaliero relativo alla patologia) al centro sanitario Giovanini, per essere arrivata pochi minuti di ritardo rispetto all’orario dell’appuntamento.

Un disguido che aveva fatto slittare l’appuntamento del controllo al cuore a marzo 2024, tra nove mesi soltanto per cinque minuti di ritardo. L’azienda sanitaria, dopo la denuncia e i debiti controlli, ha provveduto a mettere di nuovo in agenda la paziente che sarà visitata i primi giorni di luglio.

Per quanto riguarda il regolamento entro il quale possono essere accetatti gli appuntamenti al Centro Giovannini l’Asl precisa quanto segue: "Il regolamento a cui si fa riferimento nell’articolo esiste, visti gli alti numeri di utenti che si presentano tutti i giorni al Centro sociosanitario Giovannini, e prevede che i casi di ritardo complessivamente non superino di norma i 25 minuti (15 minuti prima e 10 minuti dopo l’orario dell’appuntamento) per non interferire con le visite successive di altri utenti", si legge nella nota. "Il paziente ad oggi se in ritardo viene subito inviato a visita, e viene sempre avvisato che verrà fatto nel primo posto libero o a fine seduta. La visita è comunque sempre a discrezione del medico anche nei casi oltre il ritardo previsto dal regolamento".

Al Giovanini è in vigore anche l’attività libero professionale; prenotazione telefonica tramite numero unico aziendale 055.545454 tasto 6 o accesso con prenotazione diretta alla segreteria amministrativa aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato dalle 8 alle 3.30.