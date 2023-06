ASL si scusa con la paziente per i due rinvii, "Cercavamo una soluzione alternativa"

"Ci scusiamo per il disagio che la signora ha dovuto vivere con lo slittamento dei due appuntamenti". Così l’Asl in un nota dove spiega quello che è accaduto al Giovannini, dove una lettrice non è riuscita a fare il controllo cardiologico per un doppio rinvio

"C’è stata una prima visita di consulenza cardiologica regolarmente effettuata dalla dottoressa Di Troia il 31 gennaio, visita su ricetta del medico di medicina generale che non aveva nessuna priorità. Dopo l’accertamento la dottoressa ha rilasciato una nuova ricetta per visita di controllo ed anche questa non presentava carattere di urgenza, prenotata per lo scorso 26 maggio. A seguito di assenza improvvisa della dottoressa, l’appuntamento è stato spostato al 21 giugno con la stessa dottoressa, come richiesto dalla paziente. Purtroppo il 21 giugno mattina si è verificata una nuova assenza della dottoressa Di Troia, è stato quindi necessario richiamare la paziente e proporre una la nuova data del 4 luglio".

L’Asl aggiunge poi: "Dispiace che la cittadina non ci abbia contattato per poter cercare una soluzione alternativa. Lunedì 26 giugno abbiamo ricontattato la signora per proporle una data più vicina (29 o 30 giugno) con un altro professionista".