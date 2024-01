Asilo Schignano: arrivano i soldi. Bosi: "Bene, il progetto è pronto"

Stanziati dalla Regione 560.900 euro per il rifacimento e la messa in sicurezza della copertura della scuola dell’infanzia di Schignano, dichiarata inagibile a fine dicembre 2022. L’annuncio arriva direttamente dalla Regione, insieme alla dichiarazione del presidente Giani e dell’assessore all’istruzione Alessandra Nardini.

"La riqualificazione dell’edilizia scolastica è una delle priorità di questa amministrazione regionale – spiega il presidente regionale Giani – e il finanziamento degli interventi costituisce una tappa importante del percorso che stiamo compiendo per rinnovare e dare più sicurezza al patrimonio di edilizia scolastica pubblica in tutta la Toscana".

Il contributo stanziato dalla giunta toscana a favore dell’amministrazione comunale di Vaiano, attingendo da risorse proprie, rientra nell’ambito di un pacchetto complessivo per interventi "indifferibili e urgenti" sull’edilizia scolastica da quasi due milioni e mezzo di euro varato nello scorso dicembre.

"Destinare risorse alla scuola non è un costo ma un investimento sul presente e sul futuro delle giovani generazioni e dei territori", commenta l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini esprimendo soddisfazione per l’approvazione dei quattro finanziamenti. "Investire sull’edilizia scolastica – aggiunge – significa compiere una scelta politica ben precisa e siamo felici di sostenere le amministrazioni comunali che si sono poste come obiettivo la riqualificazione delle scuole nei propri territori".

Soddisfatto il sindaco Bosi, che commenta: "Una buona notizia, quella della Regione, che attendevamo e che completa il quadro finanziario dell’opera, alle risorse messe a disposizione della Regione si aggiungono infatti altri 180 mila euro stanziati dal Comune con l’ultima variazione di bilancio il progetto è pronto ma è necessario convocare la conferenza dei servizi per avere il parere della Soprintendenza in quanto si tratta di intervenire su un edificio storico, realizzato più di quarant’anni fa. Visto che siamo pronti per la partenza dei lavori auspico che l’assunzione di questo parere necessario avvenga in tempi rapidi, in considerazione del fatto che si tratta di un intervento urgente che riguarda una struttura che svolge una funzione comunitaria fondamentale".

Claudia Iozzelli