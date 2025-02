Asilo nido, contributi per le famiglie. Come fare domanda

A Carmignano è ancora possibile richiedere i contributi per i bambini che vanno all’asilo nido convenzionato. E’ riaperto il bando per i contributi per la frequenza, nell’anno scolastico 2024-2025, dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), accreditati e convenzionati. La nuova scadenza per la richiesta di contributo è fissata al prossimo 30 aprile.

La domanda può essere presentata dai genitori, o da chi esercita la potestà genitoriale, di bambini residenti a Carmignano, frequentanti strutture private del territorio comunale, esclusi dal bando regionale "nidi gratis", a causa di una Isee famigliare superiore a 35 mila euro, o della loro data di nascita, successiva alla scadenza.

La domanda potrà essere presentata fino al giorno 30 aprile esclusivamente con il modulo scaricabile dal portale del Comune www.comune.carmignano.po.it. Due le modalità di presentazione della domanda: per posta certificata (pec) all’indirizzo [email protected]; consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune.