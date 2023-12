Asili alluvionati. Tante donazioni per i più piccoli

A Montemurlo non si ferma la macchina della solidarietà. Il Comune, insieme ai volontari della Misericordia di Oste, ha distribuito al nido ’Il regno di Mangionia’ di Oste una parte del materiale di prima necessità arrivato nei giorni dell’emergenza al punto di raccolta. Alla struttura per la prima infanzia, colpita dall’alluvione del 2 novembre e provvisoriamente ospitata nei locali della parrocchia di Fornacelle, sono stati consegnati pannolini, omogeneizzati, prodotti per l’igiene e acqua. A consegnare gli aiuti l’assessore alla protezione civile, Valentina Vespi. Nei prossimi giorni il materiale sarà consegnato anche al nido Piccino Picciò di via Toti, sempre a Oste, che per fortuna ha riportato danni più lievi e quindi alla scuola Ilaria Alpi. Anche il nido Piccino Picciò, infatti, durante l’alluvione è stato allagato anche se i danni sono stati contenuti dal pronto intervento del Comune, degli educatori, dei genitori dei bambini che frequentano la struttura e dei tanti volontari giunti in via Toti a dare una mano. In pochi giorni la struttura è tornata alla normalità ed ha potuto riaprire la settimana successiva all’alluvione.

Il Comune ha effettuato solo piccoli interventi di muratura e imbiancatura delle pareti. Anche per questa scuola non è mancata la solidarietà del mondo del volontariato come l’associazione Unity Osteopati Pediatrici che hanno donato 2 mila euro ai nidi d’infanzia comunali Piccino Picciò, al privato accreditato Regno di Mangionia e allo spazio gioco ’La casa di Topolino’. In campo anche il Comune di Borgo San Lorenzo che ha promosso una raccolta solidale di libri cartonati 0-3 anni da destinare ai servizi educativi della prima infanzia del Comune di Montemurlo. I libri saranno consegnati nei prossimi giorni.