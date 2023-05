Asili a rischio chiusura Raccolte 800 firme

Torna lo spettro della chiusura delle scuole per mancanza di alunni. Parte da qui la petizione con 800 firme raccolte per scongiurare la chiusura delle materne di Bacchereto e Poggio alla Malva. Un atto di protesta che nasce da un gruppo di cittadini intenzionati a far di tutto pur di difendere il diritto delle famiglie a frequentare le scuole statali vicino casa, a rischio chiusura per il calo demografico e la mancanza di personale.

Dopo le riunioni di fine febbraio organizzate dal sindaco, Edoardo Prestanti, che si è mosso su vari livelli pur di evitare quella che lui stesso ha definito "una gravissima perdita per la comunità", un gruppo di carmignanesi ha battuto casa dopo casa per spiegare le ragioni di questa battaglia, raccogliendo le adesioni e il supporto di tanti compaesani.

"La scelta di chiudere un asilo non può basarsi solo su dei numeri – si legge nella petizione – perché è una decisione che cambia il destino degli abitanti di un territorio. Si tratta di scelte che non possono assolutamente prescindere da valutazioni approfondite e condivise. Chiudere una scuola costituisce una scelta che cambia il destino degli abitanti di un territorio. Quindi chiediamo di fare scelte coraggiose di politica attiva. Al sindaco chiediamo di mettere in campo tutte le azioni possibili mentre al dirigente scolastico del Pontormo e all’Ufficio scolastico chiediamo di valutare e attuare ogni possibile soluzione per mantenere aperti i due asili. Non permettiamo lo spopolamento di die frazioni".

"Ricevo questa petizione e ne avrò molta cura – aggiunge il sindaco -. Continuerò a muovermi per scongiurare il peggio e tenere viva la nostra comunità".