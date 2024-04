Asfalto nuovo di notte per evitare disagi

Asfaltatura della strada regionale 66 a Poggio a Caiano, lunedì parte il cantiere e durerà sino al 23 aprile. I lavori saranno effettuati in orario notturno (dalle ore 21 fino alle 6) per diminuire i disagi alla circolazione. Il tratto interessato è quello che va dal Ponte all’Asse fino alla rotonda di via Matteotti (poca prima del supermercato Pam). Ecco i divieti più importanti: in piazza IV novembre ci sarà il divieto di sosta nella porzione di parcheggio accanto all’area di sosta autobus lato via Soffici per permettere il posteggio dei mezzi di lavoro. Dal 15 al 17 dal ponte all’Asse fino all’intersezione con via Cioppi, solo dalle 18 alle 6, divieto di sosta ambo i lati e istituzione di senso unico alternato da semaforo. Sempre dal 17 al 18 da via Vittorio Emanuele fino all’intersezione con via Lorenzo il Magnifico, sempre dalle 18 alle 6, divieto di sosta ambo i lati e restringimento della carreggiata. Negli stessi giorni, da via Lorenzo il Magnifico, via Cancellieri fino a piazza dei Medici la strada, dalle 18 alle 6, sarà chiusa al traffico. Poi in via Verdi e via Aietta divieto di accesso su via Cancellieri e istituzione del doppio senso di marcia. In via Soffici (da via Moro a piazza XX settembre) divieto di sosta ambo i lati e doppio senso di circolazione con obbligo di svolta a destra in via Vittorio Emanuele. Durante quest’ultima fase tre il traffico in arrivo da ponte al Molino verso Pistoia passerà da via Pratese, piazza XX settembre, via Soffici, via Moro, via Matteotti. Il traffico proveniente da Prato e Pistoia in direzione Firenze seguirà il normale percorso di via Vittorio Emanuele – ponte all’Asse. Seguiranno poi altre fasi di lavori.