Asfalto da sistemare Tutti gli interventi

Ripartono in questi giorni i cantieri dei lavori stradali a Poggio a Caiano ed è ripreso anche il rifacimento di piazza XX Settembre, in parte già asfaltata, con il nuovo look che ormai risulta essere ben visibile.

Domani, venerdì 25, dalle 7 alle 18, verrà effettuata l’asfaltatura di via Olivo. L’accesso alla strada sarà consentito a residenti, frontisti e autorizzati, ma è prevista la chiusura totale della via dalle 9 alle 11 per tutti gli utenti.

Dal 28 agosto al 20 settembre ci sarà invece la chiusura di un tratto di via Ugo Foscolo per lavori di rifacimento della strada. Nello specifico il tratto interessato è quello compreso tra via Ginepraia e via Madonna del Violo, dove verranno ultimate le lavorazioni di scarifica, rialzamento chiusini, asfaltatura e sistemazione della segnaletica stradale. Previsto anche il divieto di sosta dei mezzi su ambo i lati con rimozione forzata, parcheggi e racchette interne comprese, con lo spostamento degli stalli invalidi occupati per i lavori negli spazi adiacenti. L’accesso è consentito, nel tratto interessato, ai veicoli dei soli residenti e a quanti sono autorizzati.

È invece partita ieri l’asfaltatura con chiusura di via Pratese, nel tratto di strada che va dal civico 1 fino al civico 16. L’intervento durerà fino al 30 agosto. In questo periodo si potranno verificare per i residenti disagi nell’accesso alle proprie abitazioni.

Per questo motivo il Comune ha deciso di attivare, insieme alla Misericordia, un servizio di assistenza dedicato alla popolazione fragile residente in quel tratto. Per richiederlo sarà sufficiente chiamare l’ente al numero 0558777106.

M. Serena Quercioli