Ascoltare i problemi non basta

Leonardo Biagiotti

Mentre la Regione vara, giustamente, un piano per combattere le infezioni in ospedale, problema sempre più serio, il segretario del Pd Marco Biagioni ha incontrato l’assessore regionale alla sanità Bezzini per discutere delle carenze dell’ospedale, della riforma del 118, della rete territoriale insufficiente. Il Pd pratese, in una nota, ha scritto che "da parte di Bezzini c’è stata una forte volontà di ascolto, volontà che ora vogliamo tradurre in un percorso costante di confronto con le nostre comunità e con i sindaci del territorio". L’ascolto non basta. Se i dem attaccano il governo perché "ha tagliato i fondi alla sanità", anche dalla Regione devono pretendere azioni immediate e concrete, perché la sanità pratese soffre da troppo.