Artimino, musica per il ricordo dei cinque martiri

La musica in strada per ricordare i martiri di Artimino. Domani sera alle ore 20.30) in piazza San Carlo si svolgerà la commemorazione al Cippo dei 5 martiri con la presenza delle autorità e dei rappresentantidi dell’Anpi e del Comitato 11 Giugno Poggio alla Malva.

Mentre alle 21.30 nella piazzetta del pozzo si terrà "Resistenza ieri e oggi", un viaggio intorno alla musica d’autore con brani inediti e canzoni della Resistenza con recital di Moreno Ciandri e BrigandClub. Il Comune di Carmignano rende omaggio ai cinque martiri di Artimino, in ricordo dell’eccidio avvenuto il 6 agosto 1944, quando tre uomini e due donne del posto trovarono la morte per mano dei tedeschi in ritirata. Vincenzo Del Conte, Olinto Fontani, Nella Nepi, Samuele Nepi e Zelinda Nesti furono vittime innocenti della furia nazista, trucidati per rappresaglia mentre l’esercito tedesco stava abbandonando la zona.