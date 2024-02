"Artimino in love" al Museo etrusco. Tuti gli apputamenti

Innamorati 1e bambini protagonisti questo mese al museo archeologico di Artimino. Mercoledì 14 febbraio per San Valentino c’è "Artimino in love" una apertura notturna del museo (dalle 21,30 alle 23,30) con ingresso in via eccezionale ridotto a 2 euro. L’archeologa sarà a disposizione dei visitatori (alle 22 e alle 23) per una piccola ma interessante spiegazione dei reperti rinvenuti in un a tomba etrusca del territorio, relativi ad una giovane coppia unita nella vita e nella morte. In più, alle coppie verrà fatto dono di una copia della guida del museo. Non occorre prenotare. Domenica 25 febbraio (ore 15,30) laboratorio sul tema "parola d’etrusco" per bambini dagli 8 anni in poi. Prendendo spunto dalle testimonianze scritte presenti su alcuni reperti del museo, sarà approfondito il tema della scrittura e della lingua etrusca per poi preparare il "quaderno dell’etrusco". Il costo è 3 euro a bambino più 2 euro d’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria: 055.8718124 oppure scrivere una mail a: [email protected].