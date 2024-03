Arte sotto attacco. Tabernacolo di Filippino. Storia di un miracolo

Oggi alle 15.30 appuntamento al Museo di Palazzo Pretorio torna Musei in dialogo, il ciclo di conferenze in collaborazione con il Museo dell’Opera del Duomo. Protagonista sarà Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, che parlerà di "Arte sotto attacco", a 80 anni dal bombardamento del 7 marzo 1944 che colpì la città e i suoi capolavori. Sarà un viaggio nella storia delle incredibili vicende vissute dal patrimonio artistico pratese durante la seconda guerra mondiale. Scopriremo dove furono ricoverate o nascoste le opere dell’allora Galleria Comunale tra il 1940 e il 1945, i pericoli vissuti dai monumenti del centro storico, nonché la storia di uno dei salvataggi artistici più incredibili della seconda guerra mondiale, quello del Tabernacolo del Mercatale di Filippo Lippi, ridotto in infiniti frammenti dalle incursioni aeree del 7 marzo 1944. Quegli infiniti frammenti, raccolti nell’emergenza con lenzuoli e vasetti di marmellata, tra macerie e bombe, furono miracolosamente salvati dal restauratore pratese Leonetto Tintori. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected].