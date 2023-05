Arte nei cimiteri Incontro in Lazzerini e una pubblicazione

Arte nei cimiteri: sabato alle 16.30 in Lazzerini un incontro per raccontare questo orginale progetto ideato da Riccardo Farinelli. I sei progetti espositivi site-specific realizzati negli ultimi tra anni verranno illustrati dagli autori, ai quali il pubblico potrà porre domande e chiedere approfondimenti. Verrà inoltre presentata la pubblicazione realizzata sul progetto, quale memoria visiva degli allestimenti, unici e irripetibili, dei quali altrimenti verrebbe persa la memoria. Arte nei cimiteri si è finora svolto all’interno del cimitero pratese di Chiesanuova ed ha utilizzato per tutti e sei i progetti espositivi una cappella familiare in disuso e il prato che la circonda, coinvolgendo oltre a Farinelli gli artisti Qiu Yi, Andrea Marini, Ignazio Fresu, Gustavo Maestre, Roberto PupiPietro Schillaci. "Arte nei cimiteri è dunque un progetto che esprime in modo particolare e irreplicabile il rapporto muto dell’artista con il luogo così denso di suggestioni– spiega il curatore Farinelli nell’introduzione al volume –. È anche un progetto che aiuta ad interpretare la parola condivisione, intendendo con questo un sincero sentire, un bisogno originario di scambio denso di significato".