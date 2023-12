Arte, musica e fantasia in attesa di Babbo Natale

L’attesa del Natale a Montemurlo è in compagnia dell’arte e della musica. Oggi dalle 15 alle 17 al Circolo Nuova Europa di Oste (via Curiel) il gruppo teatrale ’I formaggini Guasti’ propone ’Arti aperte’, laboratori per creare, liberare la fantasia e stare insieme. Il primo appuntamento è con ’Il mio albero è speciale. Un addobbo caramelloso per l’albero di Natale’. Il 29 dicembre arriva ’Una letterina da Rovaniemi’, laboratorio per far arrivare a Babbo Natale i ringraziamenti per i doni ricevuti. Prenotazione al 328.2718519. Sempre oggi alle 21 nel salone parrocchiale di Fornacelle si potrà assistere allo spettacolo ’Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi’, una rappresentazione della natività di Gesù a cura del coro gospel Black&White e del gruppo teatrale ’I Fabbricanti di sogni’. I costumi di scena sono forniti dalla parrocchia di Iolo. L’ingresso è libero e gratuito.