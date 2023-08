Arrivi continui. Anche i Cas sono ormai saturi

I problemi relativi all’accoglienza non si esauriscono con i minori. Anche il flusso continuo di adulti desta preoccupazione: i Cas presenti sul territorio provinciale sono ormai saturi, con quasi 500 migranti accolti, e il sistema dedicato a chi ha ottenuto la protezione internazionale (Sai) non può essere d’aiuto, perché ha esaurito a sua volta i posti e perchè comunque i passaggi sono resi molto complicati dall’attuale normativa. Gli sbarchi, però, non si fermano. Dall’inizio dell’anno a oggi, secondo il Viminale, gli arrivi sul territorio italiano sono stati oltre 101. 386, cioè più del doppio rispetto allo scorso anno quando, nello stesso periodo, si erano registrati 48.940 arrivi. In questo caso è l’assessore all’immigrazione, Simone Magani, a sollevare a sua volta alcune questioni: "Non possiamo più accogliere soprattutto per rispetto delle persone che arrivano. Chiediamo che vengano dati agli enti locali gli strumenti giusti per accogliere. Vanno cambiati anche i criteri di ripartizione degli arrivi tra i territori per rendere più uniforme l’accoglienza – spiega -. Oltre alla popolazione, deve essere considerate l’estensione del territorio. In una parola si dovrebbe considerare la densità abitativa per non sfavorire province piccolissime come la nostra, ma molto popolate. E poi l’adesione alla rete Sai dovrebbe contare di più. Chi non ne fa parte dovrebbe contribuire maggiormente a farsi carico dei nuovi arrivi. Questo scaricabarile del governo su prefetture e enti locali su come e quanti accogliere non può continuare".