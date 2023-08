Arriveranno Cristina D'Avena e Jerry Calà a Prato: Settembre a Prato con Concerti Gratis

A fianco della Palla Grossa ci saranno numerose iniziative collaterali che daranno vita al "Settembre a Prato". La serata inaugurale è in programma mercoledì 6 settembre col ritorno in città di Jerry Calà. I concerti saranno tutti gratuiti, con inizio alle 21.30. Il cartellone nella sua interezza verrà svelato nelle prossime settimane da Music Staff, ma intanto sono già state annunciate altre quattro serate oltre a quella con Jerry Calà. L’8 settembre, in occasione della festa di Prato, in piazza del Mercato Nuovo ci sarà spazio per ‘Balliamo in Piazza’ a cura di Latin Florence, cioè una serata dedicata alle esibizioni delle scuole di ballo di latino-americano di Prato e dell’area metropolitana che si muoveranno sui ritmi caraibici. Domenica 10 settembre l’entusiasmo e l’energia dell’Aperitivo in Famiglia si sposteranno da Quarrata fino a piazza del Mercato Nuovo, per una delle serate più in voga fra i pratesi. La settimana successiva, sabato 16 settembre, giungerà uno dei momenti più attesi, quello del concerto di Cristina D’Avena e dei Banana Split. Un’esibizione che bissa con quella del 2022, che fece registrare ampie presenze di pubblico. La serata conclusiva domenica 17 settembre, vedrà invece lo show degli Orfani dello Zero6, anche questa una iniziativa tutta Made in Prato.