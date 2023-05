Arrivano in città sei migranti da Lampedusa

All’aeroporto militare di Pisa è atterrato ieri pomeriggio, intorno alle 18, un volo militare della 46° brigata aerea con 90 migranti a bordo partiti dall’hotspot di Lampedusa. Sei saranno accolti anche a Prato, con una strategia di distribuzione diffusa in tutta la Toscana. Sono tutti uomini adulti, con il volto coperto dalla mascherina e pochi oggetti personali chiusi in borsoni o buste di plastica. In seguito alle operazioni di sbarco sono stati suddivisi in gruppi e poi trasportati con diversi mezzi, tra cui quelli della Misericordia e della Croce Rossa, in alcune province della Toscana a cui sono stati destinati. In particolare: 10 a Pisa, 7 a Siena, 5 a Grosseto, 5 a Massa, 7 a Pistoia, 6 a Prato, 24 a Firenze, 10 a Lucca, 8 ad Arezzo e 8 a Livorno.