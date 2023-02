Arrivano 500mila euro per piantare nuovi alberi

Alberi e siepi per rinfoltire le zone più povere di vegetazione e migliorare la qualità dell’aria.

E’ stato approvato il progetto esecutivo di "Faremo Foresta", un piano integrato per l’abbattimento delle emissioni "climalteranti" in ambito urbano nell’ambito della strategia regionale "Toscana Carbon neutral".

Era il 2020 quando "Faremo Foresta" fu presentato per la prima volta e ora, con i finanziamenti approvati e la progettazione esecutiva completata e approvata, è pronto a partire.

Il costo complessivo di questo intervento è 582.113 euro che sarà finanziato per 350.000 euro dal Cipess, per 193.000 euro mediante l’acquisizione di un mutuo da parte del Comune e per 38.000 euro con risorse di bilancio. Sono quattro le aree che vedranno aumentare il verde. Si parte dal capoluogo con le zone della Rocca e quelle intorno alla scuola media "Il Pontormo", dove verrà creato un corridoio ecologico verso il centro del paese.

Seconda zona, le aree industriali che a Carmignano sono due: per quella di Seano sarà il parcheggio di via Bocca di Stella e quello di fronte al magazzino comunale; per quella di Comeana nuove alberature e aiuole con funzione di schermatura nasceranno in via Lombardavia Guido Rossa. Le zone industriali, infatti, sono molto cementificate e prive di alberature e aiuole capaci di rendere il paesaggio più omogeneo, vista anche la vicinanza col le colline.

Terza zona è quella dell’area residenziale di Seano: quella intorno alla Pista Rossa, l’area incolta di via Carlo Levi e via San Giuseppe, dove saranno inserite ampie cornici arboree e arbustive e alberi ogni tre posti auto nelle vie prive di spazi verdi. Quarta, invece, sarà l’area scolasticasociale sia di Comeana, intorno al nucleo sportivo, sia di Seano, intorno alla scuola primaria di Quinto Martini, dove nasceranno orti e giardini sociali e a Comeana il primo arboreto.

La soddisfazione del Comune e dell’assessorato all’ambiente in particolare è tanta anche perché "Faremo Foresta" vede Carmignano fra i progetti selezionati insieme a quello del Comune di Montespertoli "Il giardino della nuova vita 2021" e "Il giardino dell’equilibrio" di Thiene.

Il bando che riguarda la stretgia regionale "Toscana Carbon neutral" punta a raggiungere con azioni specifiche, l’obietivo della neutralità climatca entro il 2050, e tra queste azioni c’è quella di interventi di piantumazione di alberi e aree verddi che riguarda anche il Comune di Carmignano.

M. Serena Quercioli