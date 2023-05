Arriva "Toc", il magazine di Alia Spada: "Una Pravda in salsa green"

La distribuzione e la pubblicazione on line del nuovo magazine "Toc – Toscana Circolare e Sostenibile" promosso dalla Multiutility dei servizi pubblici diventa terreno di scontro politico. Se da un lato Alia annuncia la nascita della rivista trimestrale, disponibile in versione cartacea e digitale, che ospita dati, numeri, approfondimenti, e pratiche di sostenibilità ed economia circolare, dall’altro il segretario della Lega Daniele Spada va all’attacco di Alia e della multiutility che "si accingono a spendere una parte del loro enorme utile in un magazine di propaganda, anziché nel sostegno alle famiglie e alle imprese alle quali rincarano le tariffe senza aver ancora deciso quali impianti costruire e dove o, al limite, aver creato buon impiego senza appoggiarsi alle cooperative". Spada nel suo intervento contesta anche il fatto che "per dar vita a una pubblicazione vecchio stile spenderanno diverse decine di migliaia d’euro di tutti noi e che questa "Pravda in salsa green" ripeterà fino alla noia concetti e parole che servono solo a nascondere la polvere dei problemi veri, anche ambientali, sotto al tappeto". Il leader leghista sottolinea come il magazine nella sua prima uscita serva solo a fare da vetrina ai sindaci pro multiutility, fra cui Biffoni, Barnini, e Nardella. "A chi domanda soluzioni, si continuerà a proporre ideologia – aggiunge -. A chi chiede aiuto, si continuerà a raccomandare impegno e responsabilità. Di questo passo non potremo far altro che vincere altre elezioni, per rimediare finalmente ai danni, ai ritardi e alla sordità del centrosinistra, valorizzando sul serio anche quelle professionalità che davvero possono offrire contenuti e servizi utili al pubblico".

Tornando al magazine, la prima pubblicazione è di 64 pagine con 22 articoli. "Toc è, e continuerà ad essere, una piattaforma aperta al confronto e sempre disponibile a raccogliere idee, interventi e proposte sulla sostenibilità e sull’economia circolare – dice la multiutility -. Temi coniugati concretamente nella vita di tutti i giorni attraverso le scelte che ciascun cittadino fa nel quotidiano, gli indirizzi dei decisori pubblici, la pianificazione e gli investimenti delle imprese". Infine, il presidente di Alia Nicola Ciolini: "Toc rappresenta un ulteriore strumento messo in campo per dialogare con i nostri clienti, i soci e tutti gli stakeholder – sottolinea –, per creare sempre maggiore consapevolezza sui comportamenti virtuosi e le politiche che possono accompagnare lo sviluppo di una economia che vogliamo rendere sempre più circolare e sostenibile".