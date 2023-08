Arriva la solidarietà della sinistra a Prato: aggressioni squadriste ai lavoratori

Quattro episodi di violenza, perpretati ai danni di operai della stessa azienda, la Acca Srl di Seano a gestione cinese, nel giro di pochi mesi. Operai, principalmente pachistani, che hanno aderito al Si Cobas e che insieme al sindacato hanno intrapreso una battaglia per il riconoscimento dei diritti. Secondo il Si Cobas quegli "agguati" sarebbero eseguiti su commissione. Andando a ritroso, troviamo l’episodio che si è consumato una settimana fa a Quarrata, quando alcuni uomini armati di mazze, tirapugni e coltello aspettavano sotto casa Zaka, 24 anni, iscritto al sindacato da poco. Il 18 luglio, ad essere aspettato sotto casa da uomini armati di spranghe di ferro era stato Ijaz, delegato sindacale Si Cobas: per lui una prognosi di 15 gioni per una frattura allo zigomo e contusioni. A fine aprile un altro esponente della rsu, Khalil, era stato aggredito sotto casa mentre gli operai erano in agitazione sindacale. Sull’ultimo caso interviene Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare che denuncia di essere "di fronte a aggressioni squadriste. Le forze dell’ordine hanno il dovere di individuare i responsabili delle aggressioni e verificare quali legami abbiano con l’azienda".