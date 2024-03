Arriva la Coppa Davis: gli appuntamenti

Da oggi a domenica la Coppa Davis sarà in città: ecco il riepilogo del programma. La prima tappa sarà alle 14 in Comune: saranno il sindaco Matteo Biffoni e il vice Simone Faggi a presentarla, con il presidente di Federtennis Toscana Luigi Brunetti e il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli. Resterà esposta fino alle 19 nel salone consiliare e di nuovo domani dalle 9 alle 14: tutti potranno vederla e fotografarla per aggiungere un nuovo personale ricordo ai tanti che la Davis ha regalato. La seconda tappa sarà il Tc Prato, dove l’insalatiera si potrà ammirare sabato dalle 14.30 alle 18 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. L’appuntamento da non perdere al Tc Prato è però domani alle 21, con una serata speciale di cui sarà ospite Domenico Procacci, produttore e regista dello splendido docufilm Una squadra, dedicato alla vittoria italiana in Cile del 1976 con Panatta, Bertolucci, Zugarelli e Barazzutti. Intorno alla coppa ci saranno tanti aneddoti e ricordi, con la partecopazione degli scrittori pratesi Sandro Veronesi, che ha collaborato alla sceneggiatura del documentario, e Edoardo Nesi, entrambi appassionati di tennis. Si parlerà anche di quando il Tennis club ospitò la Davis nel 1987 e nel 1998, e del giovanissimo Jannik Sinner che nel 2013 e nel 2018 sui campi di via Firenze mostrò il suo formidabile talento.