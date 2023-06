Arriva il Globo d’Oro alla carriera

PRATO

L’Associazione della Stampa Estera in Italia aveva deciso già nel marzo scorso di conferire a Francesco Nuti il prestigiso premio alla carriera per la 63esima edizione del Globo d’Oro, a Roma. E’ uno tra i più longevi premi cinematografici in Italia che la Stampa Estera decreta ogni anno, in cui vengono premiati film, attori, registi, opere prime, sceneggiature, colonne sonore. All’appuntamento del gran galà del 5 luglio nei giardini di Villa Massimo, sede dell’Accademia Tedesca a Roma, è attesa la figlia di Nuti, Ginevra, per ritirare la statuetta alla carriera. Sarà un premio postumo per il grande Francesco, che ci ha lasciati troppo presto orfani della sua delicata genialità nel narrare le inclinazioni umane. "Siamo emozionati - hanno commentato nel marzo scorso i direttori artistici, Claudio Lavanga e Alina Trabattoni - non solo perché torniamo a Villa Massimo, ma anche perché il comitato ha scelto di conferire il Globo alla carriera a uno dei protagonisti tra i più significativi, che ha rappresentato un punto di snodo per il nuovo cinema italiano, Francesco Nuti". Nel 2017 il Gran Premio Globo d’oro è stato attribuito ad un altro pratese, il regista Tommaso Santi, per il docufilm "Restaurare il Cielo".

Sara Bessi