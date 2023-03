Arrighini, i colori della Valbisenzio Si apre la mostra con 100 opere

Sarà inaugurata oggi alle 16 la mostra di Piero Arrighini, pittore vaianese scomparso nel 2011 che per il suo lavoro – una carriera che ha toccato diversi stili artistici – ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo.

Quella che si apre oggi al Mulinaccio è la più importante retrospettiva sull’autore: con un centinaio di opere ripercorre tutte le tappe dell’artista e comprende molto materiale messo a disposizione dalla famiglia e da associazioni vaianesi – come i libretti del carnevale e i drappi, i cataloghi delle mostre precedenti, il cavalletto col suo primo e il suo ultimo dipinto, incompleto – per fornire un ritratto a tutto tondo sia del pittore che dell’uomo sempre in prima linea nel mondo del volontariato locale. La mostra, che resterà aperta fino al 2 aprile, è stata presentata ieri dal sindaco Primo Bosi, dall’assessore alla cultura Fabiana Fioravanti, dalle esperte del Cdse, che ha curato l’esposizione, Luisa Ciardi e Alessia Cecconi, e dai figli di Arrighini, Cristina, Simona e Roberto. "Vorrei ringraziare la famiglia – ha detto l’assessore Fioravanti – e tutti coloro che hanno messo a disposizione il materiale della mostra, in particolare i proprietari dei 23 dipinti che siamo riusciti a rintracciare tramite un appello, che ritraggono la Val di Bisenzio".

I quadri facevano parte di una collezione commissionata per una guida della Val di Bisenzio pubblicata nel 1981. Sono esposti nelle sale superiori, dove è presente anche una stanza con videoproiettore in cui i neofiti potranno approfondire le conoscenze dell’autore e dell’arte contemporanea. In occasione della mostra, diversi eventi animeranno il Mulinaccio durante i prossimi fine settimana. Dopo l’inaugurazione di oggi, alle 16, nella Tinaia, alla presenza delle autorità (è atteso anche il governatore Giani), ci sarà sabato 18, sempre alle 16 e sempre nella Tinaia, la presentazione del nuovo romanzo storico di Diletta Pizzicori, "Gli anni dei ricordi".

Domenica 26 alle 17 la Tinaia ospiterà il concerto della Quarta Eccedente, "InCanto d’Arte", mentre il 1 aprile passeggiata poetica tra villa e giardino con visita alla mostra e presentazione della raccolta di poesie "Madreselva" di Leda Erente. Domenica 2 aprile alle 15 in occasione di "Un Prato di libri 2023", "Sentieri poetici. Laboratorio espressivo, tessendo parole e suggestioni tra natura e arte", laboratorio di poesia a cura di Leda Erente in collaborazione con Claudia Becchi (per ragazzi dai 10 ai 13 anni, massimo 15 posti, su prenotazione). Dalle 15 alle 19 per la "Giornata nazionale delle Case dei personaggi illustri", apertura della Villa, Casa della Memoria di Filippo Sassetti, a visite libere.

Claudia Iozzelli